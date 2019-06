Maturità 2019, caccia al commissario esterno: su Facebook vizi e virtù dei prof

C’è chi mette in guardia: «Quella è tosta, super preparata, sarà molto difficile». E chi tranquillizza: «Sarà la meglio, vedrete, beati voi...». C’è chi dà le dritte: «Se fa le domande e dà 3 opzioni di risposta è sempre quella al centro». E chi invece non lascia scampo: «E’ molto seria e sveglia. Condoglianze».

Buoni o severi, maniaci di “tesine”, più o meni attenti al look: da quando il Miur ha pubblicato online i nomi dei commissari esterni tra i maturandi del 2019 è partita la caccia al prof. Gli studenti che il 19 giugno inizieranno le prove si sono organizzati in un vero e proprio “database del commissario esterno” dove è possibile conoscere in anteprima vizi e virtù degli esaminatori. I prof in questi giorni sono stati “schedati” su Facebook nei gruppi dedicati alle commissioni esterne (gruppi chiusi e suddivisi per città).

Maturità, online sul sito del Miur le commissioni d'esame

A ordinare gli insegnanti per nome, cognome, materia e scuola sono gli stessi studenti. I ragazzi interessati si registrano sulla pagina, digitano il nominativo, e qui trovano tutte le informazioni necessarie: da quanto sono formali nei confronti del look dello studente a una serie di note che riguardano suggerimenti e domande più frequenti. Che dire: studente avvisato, mezzo salvato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA