Istruzioni per le prime vacanze nell’anno del Covid. Nello zaino mascherine, mascherine, mascherine. Se amate il low profile, puntate su due pacchi da dieci di quelle chirurgiche che ormai si trovano facilmente (forse proprio perché ce ne sono in abbondanza, in molti non vogliono usarle, sono gli stessi che si lamentavano quando erano introvabili). Se sognate una vacanza glamour, potete osare con quelle modaiole e colorate, va bene tutto, l’importante è la protezione.

I prodotti igienizzanti sono un altro “mai più senza” e se c’è il limite dei liquidi sull’aereo, non preoccupatevi: non andate nella foresta amazzonica e potrete fare un refill (vabbè rifornimento) nella destinazione finale. Evitate i biglietti di carta che passano da una mano all’altra, fate un salto nel nuovo decennio: check-in online e carte d’imbarco sullo smartphone da avvicinare al lettore elettronico al momento dell’imbarco. Se proprio siete iperansiosi e temete che la batteria vi molli sul più bello, portate una power bank e condividete via WhatsApp una copia della boarding pass con chi viaggia insieme a voi. Più in generale: evitate, in aereo come in treno, la corsa alle cappelliere e all’uscita all’arrivo, causa di assembramenti. Aspettate, in vacanza non c’è mai fretta.

