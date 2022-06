Lunedì 27 Giugno 2022, 01:44

L’attore Antonino Iuorio continua a indossare la mascherina, pure quando non è obbligatoria. Lo fa per prudenza: prendersi il Covid per lui comporterebbe non solo il rischio di ammalarsi anche in modo serio (rischio che vale per tutti), ma la certezza di mandare all’aria uno spettacolo, compromettendo il lavoro di un teatro e di un’intera compagnia dopo settimane di prove. Iuorio racconta un episodio capitatogli in questi giorni. Era in fila davanti a un bancomat e un bambino gli girava intorno, ma la madre lo ha richiamato: «Vieni qui, se quel signore ha la mascherina vuol dire che ha qualcosa che non va». Nella fase in cui nessuno si protegge più, perché tutti si sono convinti che il Covid non sia più un pericolo, la mascherina non è una precauzione per sé e un segno di rispetto per gli altri, ma anzi diventa un marchio d’infamia: chi la mette evidentemente sa di essere positivo. Iuorio, che di nascita è napoletano, fa il paragone con quanto accadeva nella sua città fino a qualche anno fa: «Nessuno indossava il casco in moto e la polizia mi fermò, insospettita dal fatto che ero l’unico fesso che lo portava». Se violare la legge è la norma, il casco è la divisa dei delinquenti. E se nessuno si preoccupa più di limitare il contagio, la Ffp2 diventa il campanello del lebbroso. Il volto coperto torna a essere motivo di sospetto: come prima della pandemia.

(Nella foto: Antonino Iuorio con la mascherina)



