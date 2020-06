Mascherine come fasce o reggi-mento: gli strani (e inutili) modi di portarle

Legate al gomito come un braccialetto, arrotolate a mo’ di giornale, abbassate sotto al mento, addirittura messe in testa per trasformarsi in una comoda fascia per capelli. La mascherina è la “moda” della primavera-estate 2020, retaggio di un coronavirus non ancora sconfitto del tutto. Peccato che - se utilissima quando viene indossata correttamente, cioè a coprire naso e bocca - sia diventata soprattutto tra i giovani un oggetto da portare nei modi più bizzarri. In barba a norme e disposizioni. E’ praticamente prassi, ad esempio, vederle appese agli specchietti delle microcar dove una volta c’erano gli Arbre Magique o “igienicamente” legate al guinzaglio dei cani. Pronte poi per essere indossate nel caso si entrasse in un negozio o si dovesse parlare con qualcuno. Peccato che non funzioni proprio così.

Perché specie per le mascherine chirurgiche (che ricordiamo andrebbero buttate dopo il primo utilizzo) sarebbe necessario rispettare delle norme igieniche affinché siano valide. Concetto difficile da capire, a quanto pare. Nelle serate di movida, da Trastevere a Ponte Milvio, già è difficile che i ragazzi le indossino, che le portino poi in maniera regolare è praticamente impossibile. Peccato che il Covid non sia una moda passeggera.

