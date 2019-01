Il marito social della sindaca Raggi e il #2,5yearschallenge in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giochino è ormai virale. Si chiama #10yearschallenge. E consiste nel postare sui social network le foto del 2009 e quelle di oggi. Dieci anni dopo. Una vicino all’altra. Un «com’eravamo» e «come siamo» che non ha risparmiato nessuno. Dai politici alle star del calcio, passando per attori, cantanti, vicini di casa. Un modo, insomma, per non dimenticare la storia e dire che, suvvia, tutto sommato non ce la passiamo mica male. Al di là della ruga o del capello bianco.La sfida, che un contest fotografico-emotivo molto efficace, non poteva passare inosservata ad Andrea Severini, il vero influencer di casa Raggi. Il marito della sindaca, mattatore di Facebook e Instagram, non si è messo a pubblicare le foto con Virginia di dieci anni fa (peccato). No, ha usato il giochino per fini elettorali o comunque, direbbe lui, per «raccontare la verità». E dunque, invece del raffronto sui dieci anni, ha iniziato a pubblicare immagini con #2,5yearschallenge. E cioè prima e dopo Raggi. E quindi i bus turistici che ora non ci sono più, le ville dei Casamonica (dal lusso ai sigilli). E poi ancora le corsie preferenziali liberate, le piste ciclabili, i vigili assunti. Insomma, (solo) i successi della moglie. E c’è già chi lo chiama Andrea-Severini-Ferragni. Va’ dove ti posta il cuore.