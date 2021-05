21 Maggio 2021

di Veronica Cursi

(Lettura 1 minuto)







E' un tema che da sempre fa discutere. E l'iniziativa di una società è destinata a creare sicuramente scalpore. Il principale delivery di marijuana light in Italia ha infatti deciso di regalare spinelli light a chi sta vivendo un momento di difficoltà economica o psicologica e ha un ISEE al di sotto dei 40.000 euro. Ribatezzando, oltretutto, questa quantomai discutibile idea: cannabis light di cittadinanza. Rilassarsi con un po' di marijuana (seppure privata di qualsiasi sostanza che provoca effetti stupefacenti) sarebbe, dunque, secondo questa società, il modo più efficace per combattere depressione giovanile, crisi e disoccupazione che la pandemia da Covid 19 ha generato nel paese.

Cannabis, scoperte due nuove sostanze: una è 33 volte più potente del Thc

Cannabis, la Corte: può fumarla soltanto il produttore

Per usufruire del servizio (anonimo), attivo dalle 18 alle 24, basta collegarsi al sito della società e compilare un modulo che certifichi la propria situazione economica. Ogni persona che deciderà di fare domanda riceverà a casa un grammo di marijuana light gratuito, ma sarà possibile anche fare domanda per averla una volta al mese. A Roma, neanche a dirlo, il business è decollato: su 3500 iscritti il 40% è nella Capitale. Ma sui social è subito polemica: «E' una vergogna». «Si creassero posti di lavoro invece di queste pagliacciate». «In che modo farsi le canne risolverebbe i problemi del Paese?». Se lo chiedono in tanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA