﻿La “resilienza” della Gatta alle critiche dei colleghi

Una campionessa di resilienza. Capace, come spiega la Treccani, «di reagire di fronte a traumi, difficoltà». Ecco, in questa particolare specialità Margherita Gatta , assessore ai Lavori pubblici di Roma , non ha rivali. Resiste, incassa. Va avanti. Come un caterpillar (seppur con la passione del tango).L’altra sera, per dirne una, è stata accerchiata dalla sua maggioranza e da parte degli assessori. Una lunga serie di critiche, appunti, note sul diario, rimbrotti (c’è chi giura di aver sentito anche becere parolacce) contro la Gatta, già fervente no-vax passata alla storia del Campidoglio per affermazioni memorabili. In una scoppiettante intervista a questo giornale proponeva di «applicare il metodo della naturopatia alle buche di Roma».Una teoria un po’ naif che mandò su tutte le furie la comunicazione nazionale del M5S, d’altronde si era alla vigilia delle politiche. Sempre Gatta da collezione: «Romane e romani, siamo lieti di presentarvi l’asfalto magico sigillante». Peccato che dopo 24 ore le lingue di cemento si sbriciolavano tutte. L’altra sera - davanti a una sfilza di risultati non proprio brillanti - è partito l’assalto all’assessore. Ma lei, dantescamente, non si è curata di lor, ma li ha guardati ed è passata. Stando attenta a non cadere in una buca.