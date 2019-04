Tony e gli altri paraplegici che non sono Manuel: «Per noi a Roma nessuna assistenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ogni giorno a Roma tre o quattro persone subiscono lesioni midollari, e non sanno a chi rivolgersi». A parlare è Tony Savino, malato paraplegico che sui social documenta da anni, con un'autoironia fuori del comune, le pene della sua malattia. Tutti sappiamo di Manuel Bortuzzo, il ragazzo promessa del nuoto colpito da un proiettile alla spina dorsale, che nella sua atroce disgrazia ha almeno la fortuna di essere assistito da sanitari di prim'ordine in un'ottima clinica privata. Ma le storie raccontate da Tony sono diverse.«A Roma - dice - esiste una sola Unità spinale pubblica, al Cto, e ha pure tagliato i posti. Io per farmi visitare devo andare a Firenze. Sto combattendo per avere un'assistenza domiciliare. Mia moglie perde un sacco di tempo a presentare la domanda al Comune; un medico viene a verificare se sto male davvero; il medico certifica che sto male, che non posso restare da solo e che ho diritto all'assistenza; dopo di che ci dicono sempre che manca una firma, che non ci sono i fondi, e il bando, e la graduatoria, e l'Isee... Noi portiamo tutto quello che ci chiedono, ma è inutile. Alla fine viene fuori che dobbiamo ripresentare la domanda da capo, nuovo modulo, nuova visita medica. Così fino a oggi ho avuto 5 visite di valutazione, ma l'assistenza domiciliare no».Tony continua a raccontare: «Un giorno ho dovuto chiamare un urologo: si è presentato con un'espressione scocciata, mi ha visitato senza mai togliere le mani dalle tasche, ha anche messo in dubbio che avessi davvero bisogno di una visita con tanta urgenza. A volte penso a quante persone ruotano intorno alla nostra malattia e ci si guadagnano da vivere, e a quanto poco otteniamo alla fine noi disabili. A volte penso anche che noi disabili dovremmo fare sciopero, anzi dovremmo morire tutti insieme all'improvviso: chissà in quanti di colpo resterebbero disoccupati».(Nella foto, Tony Savino)