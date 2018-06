Roma e la mobilitazione contro chi mangia i cani

di Marco Pasqua

Paese che vai, usanza che trovi, recita quel proverbio-verità che sembra esser stato creato su misura per il Festival di Yulin. Svariati giorni l’anno, in questa località della Regione Autonoma di Guangzi Zhuang, durante i quali, a giugno, avviene ciò che, dalle nostre parti, sarebbe (per fortuna) impensabile: cani e gatti catturati in strada, alcuni sottratti alle loro famiglie, e uccisi per poi essere cucinati secondo varie ricette. Un’usanza così aberrante che contro il Dog Meat Festival si è mosso mezzo mondo, anche la comunità animalista della Capitale, che, nei giorni scorsi, ha manifestato davanti all’Ambasciata Cinese a Roma.Lo stesso Tiziano Ferro, in un video, ha condiviso un accorato appello degli Animalisti Italiani. E sempre dalla Capitale è partita una petizione via email alla stessa ambasciata (l’indirizzo è segreteria.china@gmail.com), per interrompere questa celebrazione che si traduce nella macellazione di circa diecimila esemplari di cani e gatti. Un appello esteso anche al neo-ministro degli Esteri, Enzo Moavero. Su Change.org la petizione conta oltre tre milioni di firme: «Crediamo che un evento del genere non abbia posto nel 21° secolo», spiegano i promotori. E in tanti, da Roma, si sono uniti a questa protesta che tocca il cuore di tutti.