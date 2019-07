﻿Vita spericolata di una mamma quando i figli sono in vacanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stare un giorno intero a spalmarsi di creme, andare su a parlare senza tempo con la vicina che fa le collane, riempire una bottiglia e incamminarsi in ciabatte per innaffiare solo un albero del parco, organizzare cene pure con gli amici dell’asilo, guardare tutte le serie TV fino alle 5 del mattino, rientrare sempre più tardi, le occhiaie di chi non è abituato. Si può fare. Ma confessiamolo, il frigo è vuoto. Come la casa. E si sopravvive a suon di schifezze, avanzi di avanzi, cracker scaduti e birra, si ciondola da un divano a un letto stralunati.Ci vuole un po’ a prendere le misure, a ritrovarsi single dopo tanto tempo, a riuscire ad assaporare solitudine libertà mancanza di responsabilità. I figli partono, i genitori restano a casa, c’è chi non vede l’ora. La festa comincia, finalmente soli, pochi giorni per riprendersi un po’ di vita e spazi. Ma c’è anche chi ha bisogno di un periodo di adattamento, una fase barbona in cui scambia la notte col giorno, si sente Vasco Rossi ma non ha chiaro se l’attuale o quello prima maniera. Non c’è la bussola dei figli a dettare regole e tempi, questa vita bohémien quanto è stancante all’inizio. Sbrigatevi che quando la si comincia ad apprezzare, i figli sono già sulla via del ritorno.