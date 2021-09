Venerdì 24 Settembre 2021, 07:01

C'è chi si giustifica: «Fuori scuola ho preso un altro bambino, con queste mascherine sono tutti uguali...». E chi dà le dritte: «Propongo ai mie figli di giocare a nascondino e poi non vado a cercarli». Chi la butta sull'inventiva: «Una volta ho scordato di comprare la frutta per la materna e ho rubato l'uva dall'albero del vicino». E chi è una inguaribile golosa: «Ho mangiato tutta la torta di mia figlia dicendole che era piccante». Ansiose, chiocce, in carriera, stravaganti, sportive, diciamoci la verità: siamo tutte sulla stessa barca (che spesso affonda).

Tra scuola, inserimento, catechismo, sport, compiti, chat di classe, notti insonni e riunioni col capo anche le mamme perfette, quelle che (apparentemente) non sbagliano mai un colpo ed etichettano con il nome ogni singola matita del figlio, hanno i loro scheletri nell'armadio. E neanche pochi. A raccoglierli ci ha pensato ancora una volta "Mamma di mer...", il blog rivelazione che su Instagram conta più 98 mila follower,, in un'esilarante contest che raccoglie gli aneddoti più divertenti. Una lista di confessioni che andrebbe letto almeno una volta al giorno per ricordarci che alla fine siamo tutte imperfette. E va bene così.