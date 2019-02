M5S e il milione di motivi su Facebook per far restare Raggi in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì, no, forse. In Campidoglio non si parla d’altro: cosa farà Virginia? Si ricandiderà alla guida della Capitale nel 2021 alla ricerca del bis (tanto complicato quanto entusiasmante da centrare) oppure, quando sarà, proverà il salto in Parlamento? Tutte le opzioni sono aperte. La ridiscussione delle (ex) regole sacre del M5S aprono mille scenari davanti alla sindaca. Ci sarà la deroga al secondo mandato per i consiglieri comunali e, forse, anche per i primi cittadini intenzionati alla doppietta con la fascia al collo. Già, ma che fare quando si aprirà la finestra? Di sicuro è una partita piena di incastri e anche abbastanza cervellotica. Raggi se vuole farsi un giro alla Camera o al Senato deve augurarsi che il governo gialloverde finisca poco dopo la scadenza naturale del suo mandato. E dunque nel 2021 o giù di lì. Onde evitare di rimanere politicamente inattiva per due anni. A meno che... A meno che, come malignano in molti in Transatlantico, il tempo non giochi a favore dei vertici del M5S, intenzionati a “concederle” la possibilità di una ricandidatura in Campidoglio (con tutti i rischi del caso) pur di non vedersela in parlamento. Inciso: Raggi ha oltre 1 milione di amici su Facebook e potrebbe essere ingombrante da gestire. Promoveatur ut amoveatur? Esattamente il contrario.