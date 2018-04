Il lavoro è un tesoro. Se c’è il fattore umano

di Davide Desario

E’ tarda sera. Dario spegne il computer e chiude per l’ultima volta la porta del suo ufficio. Dopo ventitré anni lascia il suo posto di lavoro per una nuova avventura.

Entra in ascensore e si guarda allo specchio come la prima volta quando giovane ed emozionato entrò in quel palazzo che lo avrebbe ospitato per molti anni: gli occhi sono più stanchi, c’è qualche ruga e capelli bianchi qua e là. Ma la cosa più importante però è rimasta la stessa: quel mix adrenalinico di paura e entusiasmo per il domani che lo ha sempre accompagnato e spinto giorno dopo giorno.



Uscendo incrocia lo sguardo di alcuni giovanissimi colleghi, Lorenzo, Andrea, Simone e Benedetto. Vorrebbe dire loro di viverlo tutto quel lavoro con passione e serietà. Ma soprattutto vorrebbe dire loro di vivere gli altri colleghi con le loro vite semplicemente complicate: le incazzature e le risate, gli aiuti e gli sgambetti, le emozioni, gli errori, i successi e le delusioni. Perché il vero tesoro di qualsiasi lavoro (per chi ha la fortuna di averlo) è tutto lì: in quei volti, in quegli occhi, in quelle voci che ti resteranno dentro per sempre. Già, il fattore umano è l’unica cosa che resta quando chiudi per l’ultima volta la porta dell’ufficio.

E l’unica che conterà quando ne aprirai un’altra. Ma meglio non rovinargli la sorpresa. Lo scopriranno da soli. Un giorno all’improvviso. Come è successo a Dario.



