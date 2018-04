«Lascia stare il mio ragazzo», le app per burloni

di Maria Lombardi

Whatsapp e gli scherzi telefonici Appena assegnato il primo vaffa dell’anno. Pieno titolo e merito

@vitruvian



Pronto? Ho qui il biglietto che hai lasciato sul parabrezza della mia macchina per dirmi che sei stata tu ad ammaccarla. Intanto, grazie. Queste cose non le fa più nessuno. Dici che non sei stata tu? Ma io qui ho il numero della tua targa, e lo darò alla mia assicurazione. Clic. La chiamo per comunicarle che abbiamo fissato l’appuntamento per la colonoscopia. Possibile che il suo medico di base non le ha detto nulla? Strano, è stato lui a segnalarla come paziente a rischio. Clic. La vuoi smettere di mandare messaggi al mio fidanzato? Non è un errore. Ho trovato il tuo numero sul suo cellulare.



E poi: il tuo smartphone risulta rubato, suo figlio fa innervosire il mio cane, le stiamo consegnando 20 pizze (a me, single?), mi ha allagato casa, mi ruba il wi-fi e tante altre storielle che lì per lì ti mandano nel pallone. Inutile provare a replicare, insultare, minacciare. Tanto nessuno ascolta, quella che parla è una voce registrata e voi siete su scherzi a parte, anzi al telefono. Le vostre risposte stralunate o incavolate saranno registrate e l’amico perfido ascoltandole si farà qualche risata. C’è ancora chi si diverte così, con le app per scherzi telefonici (Juasapp, Prankdial, JokesPhone, Burloneapp, le più usate). Niente di nuovo, ma almeno prima ci si metteva voce fantasia e coraggio. Adesso anche i giochi sono un programma, nemmeno il piacere d’inventare la beffa, c’è la lista. Ci stiamo allo scherzo, ci mancherebbe. Ma almeno che sia autentico, che gusto c’è a litigare con una macchina.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA