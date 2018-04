La cucina? Solo in tv, la cena arriva a casa

di Mauro Evangelisti

Cosa lo sfoglio a fare il menù a Roma che tanto prendo sempre la carbonara?

Ci sono ristoranti che hanno una seconda vita, è come se avessero raddoppiato i tavolini. In altre città il fenomeno è molto più diffuso, con effetti quasi comici: per strada ti capita di vedere contemporaneamente sfrecciare tre o quattro ragazzi su bici e scooter che consegnano, con il marchio di app differenti, cene a domicilio (sulle condizioni di lavoro andrebbe scritto un altro capitolo). A Roma ancora non c’è una diffusione così massiccia, ma le app del food stanno dilagando anche qui. Attenzione, non è la semplice consegna a casa della pizza come in passato, ormai c’è di tutto, dal giapponese al kebab, dalla cucina romana alla piadina, dagli hamburger al cinese. Gli esperti raccontano: chi gestisce una rosticceria, una pizzeria o un ristorante anche a Roma deve rivedere l’organizzazione tenendo conto di questi nuovi canali, non può semplicemente limitarsi ai tavolini che ha nel locale. Ma non rischiamo di vedere ristoranti sempre più malinconicamente vuoti? No, dicono gli esperti, non si rinuncia ad andare al ristorante o in pizzeria, le app delle consegne a domicilio assecondano invece la nostra pigrizia, ci fanno rinunciare a cucinare in casa. Perdiamo sempre più tempo a guardare in tv i cooking show, le lezioni dei cuochi, i canali sono affollati di programmi che insegnano a cucinare, poi quando è il momento di accendere i fornelli preferiamo prendere lo smartphone, aprire la app e ordinare la cena. Una ricetta molto più rapida.



