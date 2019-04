Ma che ansia questo maxi-ponte: figli a casa, regole zero, calma zen

Il maxi-ponte di primavera è vicino. Vuol dire figli a casa tutto il giorno, in pigiama fino all’una, regole zero, overdose di spari da Fortnight, improvvisi attacchi di fame, di nuovo dolce far niente. E mamme isteriche, se già i ragazzi fanno finta di non sentire, in tutto questo tempo insieme si moltiplicheranno le domande, gli ordini, gli inviti senza risposta: per cui a una richiesta risponderanno svogliatamente forse dopo 8 tentativi, intanto dal nostro fegato sarà uscita tutta la bile. A preoccupare soprattutto è che mollino lo studio. Una lunga pausa che mamma detective vive con questo spirito: «Appena rientri a scuola ti tritano».



Una primavera di fuoco che non appassiona né intimorisce gli interessati, assonnati e stanchi come tutti in questa stagione. Sarà dura far capire che non è una pausa estiva, che conviene mantenere il ritmo, dunque il ritmo sarà quello di urla e minacce. E loro intanto a ridere, dedicando a Mamma Satana una canzone, «è perfetta per te, senti, de iPantellas», s’intitola Parodia con calma, fa così: «Io non ne posso più di sentire te, mi urli pure mentre mi faccio il bidet. Che ansia! Mi insulti tipo da mattina a sera, ma guardati un po’ tu, sei sempre infuriata e passi la giornata a criticarmi, rilassati un po’ su! Condividi anche tu se anche tua mamma ti stressa».

