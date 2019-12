Genitori, weekend da reclusi cercando scuse per scappare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Weekend libero? Maddeché. Al massimo ci scappa un salto dal “parrucca” (ma poi perché) e la spesona (che distruggerà la piega). Sono fine settimana da paura, devastanti, quando ci sono, quelli che affrontano molti genitori . Tour de force che iniziano con partite all’alba in mezzo alla campagna (qualcuno resta in auto a dormire) oppure gare di danza o ginnastica artistica in palazzetti dello sport caotici e competitivi. Ma soprattutto si traducono in “chiuse” in casa circondati da vocabolari, a far finta di ascoltare con l‘occhio sbilenco l’anatomia del rene, il dativo in latino, l’aoristo in greco. Chi se l’aspettava finisse così, a dettare tabelle di marcia altrui, il desiderio forte di trovare una scusa: «Scendo un attimo, torno subito eh...». Tra montagne di compiti e festicciole serali dove al massimo si è invitati a far da chauffeur, il tempo che resta è davvero minimo. Così la sera della domenica chi non è ancora rimasto mestamente in modalità pigiama prova la mossa del carcerato in cerca d’aria. Scatta una gara disperata pur di scendere dal bengalese a comprare qualunque cosa possa mancare in casa. Favori non richiesti: «Vado io a mettere l’auto in garage»; «allora io compro la carta millimetrata dal cinese». Ogni volta una speranza: il prossimo andrà meglio, il prossimo le regole le detto io.raffaella.troili@ilmessaggero.it