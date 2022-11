Mercoledì 2 Novembre 2022, 07:15

Cogli l'attimo: dovrebbe chiamarsi così la funzione whatsapp che permette di visualizzare foto e video solo una volta. Il tempo di guardare il messaggio che li contiene (c'è una icona con scritto 1 che indica che si tratta di un file visualizzabile una sola volta) e tutto sparisce. Tutto così è liquido, effimero, inafferrabile. «Ho visto per caso tua figlia in disco con un bel ragazzo, si baciavano»; «Ah dai fammi vedere, racconta...». Non si può. Bisogna trovarsi lì davanti nel momento in cui arriva il messaggio estemporaneo, apprezzare la condivisione fugace che non lascia prove che sia un paesaggio, un segreto, un dito medio. Sì, qualcuno usa la funzione per risolvere a distanza piccole beghe; chi per confidare un istante intimo e personalissimo; chi solo per capirsi al volo. Per i genitori detective una sfida persa. Che scatena leggende. Foto o video che durano il tempo di una sola visualizzazione non sono intercettabili, la privacy è assicurata, la funzione non è nuova ma c'è sempre qualcuno che ci inciampa perché all'oscuro. Così inizia a chiedere ingenuamente a chi capita, in una sfida impari tra una generazione 3 anche 4.0 e chi, preso dalla vita reale, ancora nemmeno sa che esiste uno stato whatsapp da aggiornare quotidianamente e che va dal buongiorno a tutti a più o meno profondi stati dell'animo.