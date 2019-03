Attenti al registro elettronico: crea dipendenza nei genitori

Il braccio si allunga verso il comodino, è ancora buio ma mamma ansia è già semi-operativa. E giorno dopo giorno, ogni mattina che cede alla tentazione, sa che la malattia sta peggiorando: è diventata schiava del registro elettronico. Non guarda le chat di buongiorno delle amiche non c’è messaggio che la intrighi, rogne, provoloni, chiamate perse. La sua si chiama dipendenza, sa che può uscirne, lo farà, più avanti. Ora non ha altro interesse che controllare le performance del figlio, a prolungare la suspense ci si mettono i prof che a fianco a una prova, scritta o orale, scrivono a volte date lontane pure di settimane: visibile dal... Ogni giorno è una riffa, una tombola di numeri, oggi che voto è uscito? Rosso o verde? Mamma ansia si studia l’elenco, si perde, si riaddormenta, chissà forse ha solo sognato. Invece no. Riparte. Dal registro docente passa al registro di classe, anche qui una controllatina serve, spuntano sempre novità. Un’ossessione non c’è bisogno che se lo faccia dire dallo strizzacervelli, a volte anche il sito si rifiuta di riaprirsi talmente è passato poco tempo dall’ultima volta. I casi più gravi fanno anche lo screenshot dei compiti settimanali già visibili, li mandano a tutta la famiglia. Nessuno risponde. Tutto pensava, mamma ansia, tranne di finire così.

Ultimo aggiornamento: 00:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA