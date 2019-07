Quando le visite che fanno bene al Verano le aspettano 450 mici​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabietto ha 6 anni (il nome è di fantasia) e sabato è andato a visitare il gattile del Verano. Sì, quello dove è stato anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: un incontro che è valso una valanga di critiche all’associazione che si occupa di assistere 452 mici. Fabietto è uno dei tanti che il sabato sfruttano la possibilità di entrare in una struttura, che deve tutto all’impegno di una ventina di volontari. E, soprattutto, alle donazioni da parte di chi sceglie di venire a dare una carezza a questi gatti. Molti di loro sono anziani, altri malati e, fuori da questo gattile, probabilmente non sopravviverebbero.L’associazione, fondata ufficialmente nel 2007, segue questa colonia dal 2000. I volontari si alternano e fanno sì che nelle ciotole ci sia sempre qualcosa da mangiare e, soprattutto, che gli animali ricevano le cure di cui hanno bisogno. Chiunque voglia aiutarli, può visitarli il sabato, dalle 10 alle 13.30 (chiamando il numero di telefono presente sulla pagina Facebook dell’associazione). «Potreste regalare ai nostri mici una scatoletta, una carezza, una nuova casa – scrivono i volontari - Qualsiasi cosa possiate donare loro, fosse anche solo un po’ del vostro tempo e delle vostre attenzioni, scoprirete che non c’è ricompensa più dolce delle loro fusa sonore».