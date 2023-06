Roma, quei gattini gettati tra i rifiuti salvati dal nuotatore

Le vacanze sono alle porte e, meteo permettendo, i romani hanno iniziato a sfruttare i ponti e, a breve, le ferie, per lasciare la Capitale. Come ogni anno, ecco riaffacciarsi il problema, anzi, il dramma, degli abbandoni di cani e gatti. Spesso conseguenza di quel comportamento scellerato che porta le persone a prendere un cane magari a Natale o a ridosso di un compleanno per regalarlo a chi poi non riesce a prendersene cura. E così ecco come alcuni giorni fa, Alessio Occhipinti, stella del nuoto delle Fiamme Oro, quasi non riusciva a credere ai suoi occhi. Vicino ad un cassonetto, nella zona di Casal Lumbroso, gettati in una busta di plastica come fossero appunto dei rifiuti ha notato due gattini, con pochi giorni di vita.

Erano bagnati, visto che aveva appena piovuto e non riuscivano ancora ad aprire gli occhi. Alessio non ci ha pensato su, li ha raccolti e li ha portati subito a casa. Dopo essersi consultato con la madre, ha contattato il giardiniere, sposato con una veterinaria, per chiedergli un aiuto e seguirli in questo momento difficile. I piccoli, ha poi confermato il medico, avevano meno di una settimana di vita e, probabilmente, erano considerati di "troppo" da chi li ha buttati via. Ora stanno bene e, probabilmente, saranno affidati ad un gattile da parte di chi li ha presi in cura.

