Roma, a ruba le ruote delle Smart, dai Parioli al Fleming: ladri scatenati

A Roma nord le ruote delle Smart vanno letteralmente a ruba. Nell’ultima settimana, dai Parioli al Fleming alla Balduina, i ladri di auto hanno fatto incetta di pneumatici e cerchi in lega. Decine di furti, tutti uguali, che avvengono perlopiù di notte e le auto prescelte sono sempre le piccole city car parcheggiate in vie residenziali. Sui social circolano gli appelli di proprietari di Smart infuriati: «Via Manfredi, ecco come hanno ridotto la mia macchina: se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti». E, a seguire, foto delle loro auto ridotte a uno scheletro che penzolano a mezz’aria, sollevate dallo stesso crick usato dai ladri per il furto. Gentile cadeaux.I ladri di ruote sono scatenati: basta pensare che le Smart sono tra le auto più vendute a Roma e gomme del genere con cerchi adeguati possono valere singolarmente anche 1000 euro. Sui siti specializzati di motori circolano escamotage per difendersi da furti del genere: «Acquistare bulloni antifurto che possono essere svitati solo con chiavi speciali o installare un antifurto con sensore anti-sollevamento in grado di rilevare qualsiasi variazione di posizione del veicolo, quindi anche l’uso di cric e mattoni per sollevare l’auto». Uomo avvisato, mezzo salvato. Si spera.