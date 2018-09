Cambiare vita? Da Fiumicino voli diretti in tutto il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poiché bisogna sempre avere una vita di riserva, può essere rassicurante sapere che, nel caso decidiate di mollare tutto per sempre o per una settimana, dall’aeroporto di Fiumicino si possono raggiungere 203 destinazioni differenti. E tutte con voli diretti, perché se nel conto si mettono le possibili connessioni allora la scelta diventa ben più vasta. Di recente, una ricerca (The Oag Megahubs International Index 2018) ha stilato la classifica degli aeroporti con più collegamenti al mondo. E se in testa ci sono il londinese Heathrow, Chicago e Francoforte, il Leonardo Da Vinci risulta il primo in Italia, il sesto in Europa e il ventottesimo al mondo.Curiosità: dove possiamo andare con un volo diretto da Roma? Santiago del Cile (più di 15 ore), Buenos Aires (14), Taipei e Tokyo (più di 12); tra quelli meno prevedibili, Tashkent in Uzbekistan, Wuhan in Cina, Kutaisi in Georgia e Santiago de Cuba, ma per alcuni può essere una sorpresa anche l’aeroporto siciliano di Comiso, mentre quelli più brevi sono diretti a Napoli, Firenze e Bologna. Se la scelta di Fiumicino poi non basta si possono aggiungere le 56 destinazioni raggiungibili con volo diretto dallo scalo low cost di Ciampino, da Aqaba in Giordania a Weeze in Germania, da Suceava in Romania a Lourdes in Francia.mauro.evangelisti@ilmessaggero.it