Se il figlio non sta mai fermo la soluzione è tre sport in uno

Ultimo aggiornamento: 00:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avete un figlio, dai 7 anni in su, che non sta mai fermo? Uno che corre tutto il giorno, salta tutto il giorno; uno che se andate al mare o in piscina comincia a nuotare che voi vi stancate soltanto a guardarlo? Oppure che se c’è una bicicletta libera in giro si fa il Tour de France in meno di un’ora? Ecco, se avete a che fare con un campioncino del genere non vi resta che contattare la Fitri . Che altro non è che la federtriathlon. Questo perché attraverso il progetto Young, la Fitri ha scelto di far sfogare tutti i mini atleti della Capitale. Si va dai Minicuccioli ai Ragazzi, dai 7 agli 11 anni senza distinzione di sesso, e si può scegliere il Triathlon Kids (50 metri a nuoto, 500 in MTB e 250 di corsa, per i più piccoli) oppure il Duathlon Kids (200 m, 500 m e 100 m) se non addirittura l’Aquathlon Kids (senza MTB). Se uno si fa un giretto sul web può trovare con assoluta facilità tutte le informazioni per cominciare l’avventura nel mondo delle tre discipline, visto che a Roma ci sono molti circoli che organizzano corsi annuali per far crescere bene i ragazzini, alimentando le loro qualità e la loro passione. E, perché no?, puntando a competizioni nazionali che raccolgono un’infinità di adesioni, in ogni angolo della penisola.