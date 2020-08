© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 30 agosto nel 1980 cadde di sabato. Alle cinque del pomeriggio a Roma faceva caldo, ma c’era un robusto ponentino a smorzare l’afa. In quarantamila decisero di anticipare il rientro dalle vacanze, perché all’Olimpico c’era una partita speciale: il debutto di Paulo Roberto Falcao con la maglia della Roma contro i suoi ex compagni dell’International Porto Alegre.Amichevole organizzata per arrotondare con l’incasso - che fu di 216 milioni di lire - il miliardo e mezzo (ma ci fu chi sostenne fosse il doppio) sborsato dal presidente Viola per il cartellino. Falcon, Falcau, Farcao: ma chi era questo “gaucho” a cui Liedholm stava consegnando il centrocampo ma che giocava con il 5 - numero in Europa tatuato sulla schiena degli stopper - che non faceva dribbling e colpi di tacco, ma tocchi “di prima” e sempre a testa alta? La Juve aveva preso l’irlandese Brady, l’Inter l’austriaco Prohaska, il Napoli l’olandese Krol, la Fiorentina l’argentino campione del mondo Bertoni: per festeggiare la riapertura delle frontiere non era meglio Zico, stella del Brasile? Quarant’anni fa la “prima” di Falcao finì con un insignificante 2-2, ma segnò l’inizio di una straordinaria storia di sport culminata tre anni più tardi con lo scudetto, che tramutò il Divino nell’ottavo Re di Roma.romolo.buffoni@ilmessaggero.it