Diventare maggiorenni ma in stile hollywoodiano

di Veronica Cursi

Diciotto anni si compiono una sola volta nella vita. E meno male, diranno molte mamme e papà. Perché diventare maggiorenni oggi mica è cosa facile. Soprattutto non economica. L’ultimo trend della Generazione Z infatti sono i diciottesimi all’americana. Feste in limousine per passare la serata da star di Hollywood o in bus itinerante per festeggiare con Roma che fa da sfondo. Il party in discoteca? Va benissimo, ma con delle variazioni. Tra i ragazzini di Roma nord gettonatissimi sono i party a tema: anni ’70, flower power, Angeli e Demoni, Star Wars.



E immancabile una delle idee più originali: Roma Nord contro Roma Sud con tanto di abiti ad hoc (jeans con il risvoltino e bomber). Non solo. Tra le nuove tendenze si sta diffondendo anche il “prediciottesimo”: ovvero organizzare, nei giorni precedenti al compleanno, un video e un servizio fotografico del festeggiato da mostrare nel corso della festa. E i social? Vi basterà sapere che l’hastagh #dicottesimo supera i 129 mila post. Conti alla mano, secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, per un festeggiamento “standard” (40 persone) si spendono circa 1.890 euro, mentre per una festa “in grande stile” per lo stesso numero di invitati la spesa è di 4.386 euro. E tanti auguri.



Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA