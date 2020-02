Sul letto scarpini e accappatoi, quando il disordine è sovrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può capitare, succede: un giorno si può impazzire per il disordine . E lanciare scarpe e scarpini sui letti mentre stanno dormendo (comunque loro hanno continuato a ronfare). Un’altra volta si è scelto di mandare le foto in chat di quel che si raccatta ogni mattina: pedalini, slip, succhi, accappatoi, maglie arrotolate. Si è persa un’altra buona mezz’ora a fare la ramanzina via telefono, l’avrebbero letta usciti da scuola, riacceso il cell. Un’altra volta ancora mamma detective ha fatto sciopero: non ha raccolto niente, li ha aspettati all’ora di pranzo e loro senza fare una piega hanno fatto quel che lei fa sempre, assecondandola come una pazza isterica. La mattina seguente era tutto uguale.Ma che vi pensate? Di stare a Downton Abbey? Qui non c’è la servitù e la schiavitù per fortuna è stata abolita da un pezzo. E ancora: ma che figure mi farete fare nella vita, chi vi starà a fianco cosa penserà? Una battaglia per ora persa, il vicino segue passo passo suo malgrado le sgridate, ma il concetto di rimettere a posto, scaricare il water, gettare nei sacchi della differenziata, nei panni sporchi non passa. Consola non esser sole, a quanto pare, maschi e femmine italioti in età adolescenziale, credono di avere un maggiordomo.