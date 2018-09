Il Derby della Capitale è già cominciato sui social

Manca meno di una settimana, eppure sembra che l’appuntamento sia tra un paio di giorni, se non addirittura tra un paio di ore. Perché il derby tra Roma e Lazio non è stato e non sarà mai nulla di banale, nulla di scontato. È l’Evento della Capitale sportiva e, come tale, viene vissuto (molto) prima, durante e (tanto) dopo i novanta minuti di gioco. Ecco perché le due partite che separano Roma e Lazio dallo scontro diretto di sabato all’Olimpico sembrano soltanto due tappe di avvicinamento verso il rendez vous più atteso. Quello che più conta, al di là dei numeri della classifica. Manca meno di una settimana ma il friccicorio che si avverte nel cuore delle due tifoserie è già assai palpabile, e basta farsi un giretto sui social per averne una conferma. Sono cambiati i tempi e gli sfottò, le battute, le minacce (simpatiche e sportive, ovviamente) e soprattutto le scommesse hanno abbandonato i bar e si sono spostate in rete. Un nuovo modo di vivere il Derby, quello con la D maiuscola, unico al mondo, che anno dopo anno continua a non avere età. E che rappresenta per l’intera città di Roma un momento da vivere fino in fondo. Con classe, però. E che vinca il migliore. O no?

