​I cuscini griffati di ponte Milvio conquistano la moda under 14

La torretta di Ponte Milvio più famosa di Trinità dei Monti? Non esageriamo. Ma di certo Roma nord sta diventato un merchandising a tutti gli effetti. Ne è la riprova l’ultima trovata di una famosa catena di arredamento francese, 50 sedi sparse in tutta Italia, che ha da poco messo in vendita nei propri negozi (ma si trovano anche online) una serie di cuscini dedicati alla Capitale.Il logo stampato sulle federe è quello del Colosseo e fin qui nulla di strano. Ma, a sorpresa, le strade e le piazze scelte come simboli della città non sono quelle che hanno reso famosa Roma in tutto il mondo - piazza Navona, Fontana di Trevi, Trastevere o Castel Sant’Angelo- ma i luoghi tipicamente romanordisti: da corso Trieste a viale Parioli, da via Fleming a corso Francia.E non potevano mancare ovviamente piazza Euclide, storico ritrovo delle generazioni pre e post Moccia, e Ponte Milvio, tempio della movida under 20. I cuscini, dal costo di 14 euro e 99, stanno già diventando un cult tra i ragazzini ormai assuefatti da serie tv, parodie e social. E chissà che l’ormai famosa “battaglia” tra Roma nord e Roma sud non possa finire proprio così, a cuscinate.