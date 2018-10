Quei due cuccioli senza vita gettati in strada come rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In quel girone delle meraviglie, che spesso diventano orrori, in una girandola di emozioni incontrollabili, non ci si abituerà mai (per fortuna) alle infinite declinazioni dell’inciviltà e della crudeltà dis-umane. Difficile definire lo scatto circolato nei giorni scorsi su Facebook, che documenta un ritrovamento choc, nella zona dell’Alberone: due cagnolini, morti, gettati in strada, neanche fossero dei rifiuti.Sono stati lì per ore, forse addirittura per giorni, prima che i cani di una ragazza, che viveva proprio nel palazzo di fronte, li notassero e richiamassero la sua attenzione. «Erano in mezzo alla strada e nessuno li ha notati – ha scritto sul suo profilo social la giovane – Che mer... di mondo». Uno dei due cuccioli aveva le zampe sul muso, quasi a volersi coprire. Erano avvolti in un telo, poco distante dal cassonetto della spazzatura. Di fronte a quella scena, Sara – il nome è di fantasia – è rimasta pietrificata: «Li ho sistemati meglio – ha spiegato – e appoggiati nel cassonetto». «Io non so come avrei reagito», commenta Lorenzo. «Come trovai Meg – scrive Gina – Che schifosi maledetti». E non sarà facile capire cosa sia accaduto a quei due cani, nati da pochi mesi (forse giorni), che, probabilmente, erano di troppo per qualcuno.marco.pasqua@ilmessaggero.it