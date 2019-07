Gettati via dentro ad una scatola il triste destino di tre cuccioli

Ultimo aggiornamento: 00:38

Li hanno buttati via, dentro ad una scatola, vicino ad un bosco, decretandone la fine certa: perché quei tre cuccioli, con pochi giorni di vita alle spalle, sono stati sbranati da altri animali , presumibilmente cinghiali. La denuncia arriva dall’associazione Logos, che ha segnalato l’ennesimo caso di abbandono, stavolta mortale, a Sant’Angelo Romano, in località La Selva. Come raccontato sulle pagine metropolitane di questo giornale da Elena Ceravolo, sono stati i volontari dell’associazione a trovare i corpi fatti a brandelli, nei pressi di un casolare abbandonato. «Fate veramente orrore – è il messaggio lanciato dalla presidente, Francesca Albanese, a chi ha buttato via quei cani-lupetti, come fossero un rifiuto –. La ragazza che si reca tutti i giorni in questo posto a portare da mangiare ad un’altra mamma con i suoi cuccioli si è trovata davanti ad una scena raccapricciante. Siete dei mostri. Vergognatevi, assassini». Uno schiaffo per i volontari di Sant’Angelo che, con l’arrivo dell’estate, devono anche farsi carico dell’emergenza con decine di casi. «Ospitiamo 17 cani al rifugio, che ormai è pieno – spiega Francesca – per altri cinque paghiamo uno stallo. Poi molti altri che andiamo a controllare e accudire quotidianamente in giro per il territorio».marco.pasqua@ilmessaggero.it