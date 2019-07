Scrive «regalo» sulla scatola e abbandona cinque cuccioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse pensavano che abbandonandoli vicino ad un veterinario, qualche amante degli animali se ne sarebbe preso cura. Sicuramente di quei 5 cuccioli non ne volevano sapere più niente, come tutti quelli che, sempre più spesso, si liberano di cani o gatti buttandoli via come fossero spazzatura (solo la scorsa settimana, in questa rubrica, abbiamo raccontato la vicenda di tre cuccioli abbandonati in un bosco, a Sant’Angelo Romano, e poi uccisi presumibilmente da cinghiali).Questa volta, sulla scatola cartone, le anonime mani che si sono sbarazzati di questi cuccioli, avevano scritto “regalo”. Quasi una beffa, per chi li ha trovati e salvati, ovvero gli agenti della polizia di stato del reparto prevenzione crimine, che ha sede nella caserma di Settebagni. I cagnolini tremavano per la paura e, a giudicare dal grado di sporcizia, avevano trascorso diverso tempo in quel contenitore. I poliziotti, aiutati da alcuni cittadini che hanno assistito all’intervento delle volanti, hanno subito dato da mangiare e da bere ai cinque piccoli e hanno anche provveduto a dargli una pulita. Due dei cinque cuccioli sono stati adottati in tempo reale da una delle signore presenti sul posto, mentre gli altri tre sono finiti nel canile e ora aspettano di trovare un padrone.marco.pasqua@ilmessaggero.it