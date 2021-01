«Prenota la tua estate, vaccini in arrivo», «la tua destinazione preferita è a 21 euro di distanza», «gli sconti perché tutti ci meritiamo una vacanza», «offerte imperdibili per un viaggio straordinario», «volare con noi non è mai stato così accattivante». C’è uno sfalsamento temporale tra il mondo degli slogan descritto dalle compagnie aeree che, per vincere la crisi causata dal Covid, ci invitano a prenotare voli e a programmare nuovi viaggi, e la realtà quotidiana fatta di indici di trasmissione, varianti inglesi e sudafricane, tasso di positività. Due dimensioni. Da una parte le compagnie aeree, giustamente, provano a guardare oltre all’emergenza, lanciando offerte per l’estate, quando (si spera) la potenza di fuoco della vaccinazione ci restituirà il piacere di viaggiare. Dall’altra c’è la prudenza indispensabile di questi mesi in cui bisogna resistere al nuovo assalto (l’ultimo, si spera) del virus. Eppure, mentre negli aeroporti i passeggeri sono calati del 70-80 per cento, paradossalmente stanno nascendo nuove compagnie aeree, come se si scaldassero i motori in attesa della ripartenza. Proprio in questi giorni ne sono state presentate due, entrambe italiane, che - Covid permettendo - voleranno anche su Roma, Ego Airways e Kairos Air. Sulle ali di Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

