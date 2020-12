Dodici milioni. Sono i turisti persi nel 2020 da Roma. Immaginiamo quanti soldi questi visitatori avrebbero riversato sull’economia della città, quante camere d’hotel avrebbero pagato, quante cene al ristorante, quanto spesso avrebbero avvicinato la carta di credito al contactless per lo shopping. Tutto sparito, in uno battito d’ali di pipistrello, se mai sarà dimostrato che Sars-CoV-2 è il prodotto di una zoonosi, il passaggio del virus da un animale fino all’uomo.

Roberto Necci, presidente del Centro studi di Federalberghi, sta completando i calcoli sugli arrivi del 2020 ed è costretto a descrivere una situazione che mai qualcuno avrebbe potuto immaginare nella città in cui la crescita del turismo sembrava non finire mai. Un dato per tutti: gli americani. Erano 2 milioni nel 2019, nel 2020 sono stati appena 60.000. Per Capodanno solo 8 hotel su 100 a Roma resteranno aperti. «La nostra ripresa si chiama vaccino» dice Necci. Le speranze, ma anche le previsioni, ipotizzano per giugno una graduale ripresa del turismo. Molto dipenderà dalla efficacia dei vaccini. E dalla ripartenza dell’economia globale. Alla luce dei segnali contingenti forse avremo molti più turisti cinesi del passato.



