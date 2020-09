Parchi e bar, addio mascherine ma il virus non è solo in aula

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti acon la(sacrosanta), in aula distanziati, a mensa a due metri di distanza. È vietato giocare a ricreazione troppo vicini. Baci e abbracci? Sono banditi. Giustissimo. Ma una volta suonata la campanella, quando gli studenti (quelli che sono già tornati in classe) sono fuori da scuola, che succede?Neio nei bar più frequentati dalla movida di regole che ne sono davvero poche. La mascherina rimane dentro lo zaino, igiocano a rincorrersi, usano scivoli e altalene comuni, le mamme chiacchierano sui muretti, c’è già chi ha ricominciato le attività sportive e i centri pullulano di orde di bambinetti scalmanati (e senza mascherina).Ma è all’ora dell’aperitivo che il controsenso appare ancora più evidente: tra i tavoli distanziati, mentre nella maggior parte dei locali vengono chiesti i nomi ai clienti, i giovani sorseggiano allegramente spritz in piedi accalcati.Da Ponte Milvio a Trastevere, lanon si lascia spaventare: come se ilesistesse solo nelle aule. Le scuole si raccomandano di «mantenere uno stile di vita adeguato anche fuori dalle scuole». Ma gli studenti- stavolta - andrebbero davvero bocciati.