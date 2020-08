«Nome?», chiede il buttafuori all'ingresso della discoteca. «Arturo Marchetti», risponde Luca ridendo sotto i baffi. Chissà se lo ricordano pure loro quanto faceva ridere Mario Brega in Vacanze di Natale. E mica è l'unico personaggio famoso ad apparire sulle schede clienti messe a disposizione da ristoranti e locali per contrastare l'emergenza Coronavirus: ci sono Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Leonardo Da Vinci. Come se il Covid fosse un gioco e questo l'ultimo divertimento dei ragazzi: fornire nomi finti ai gestori invocando un quantomai discutibile diritto alla privacy.

D'altronde per molti 20enni prendere sul serio il virus sembra praticamente impossibile, basta farsi un giro in qualche discoteca di Roma. Affollamenti, zero mascherine, bicchieri passati di mano in mano. Per questo in Campania una nuova ordinanza prevede l'obbligo di esibire il documento nei locali. Ma servirà davvero? O forse sarebbe meglio rivedere le regole? Che senso ha, ad esempio, rinviare l'apertura delle discoteche al chiuso «perché alto è il rischio che deriva dall'assembramento» quando i locali all'aperto scoppiano? E come si può chiedere ai ragazzi di mantenere la distanza di 2 metri mentre si balla? Per molti titolari sono norme inapplicabili. E infatti praticamente nessuno le applica.



