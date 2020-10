Covid, discoteche chiuse e case aperte: tra i liceali spopolano le feste private (senza regole)

«Daje regà, vi aspettiamo!». IL videomessaggio di Nico arriva in direct ai suoi amici di Instagram e la voce corre di chat in chat: «Stasera a casa di Edo, portate da bere». E’ sabato sera, le discoteche sono chiuse, così ai tempi del Covid nel weekend aprono le case. Tra i liceali spopolano le feste private: anche in 10 sotto lo stesso tetto. Sushi, qualche birretta, trap di sottofondo. E vaglielo a spiegare che ora - secondo il nuovo decreto di Conte - le mascherine andrebbero portate anche in famiglia: loro non le usano né dentro casa con gli amici, né fuori.

Mascherine, l'emergenza è in casa. Conte: «Viso coperto con i parenti»

Covid, Ricciardi: «A dicembre rischiamo di arrivare a 16mila casi al giorno»

Anche nei locali sparsi per Roma, infatti, dove si organizzano 18esimi o party universitari, la mascherina finisce legata al braccio. E se qualcuno la dimentica e deve per caso entrare nel ristorante prende in prestito quella dell’amico. Facile no? Alcuni giorni fa in un ristorante molto di moda sulla Cassia l’invito era chiaro: «Ingresso consentito fino a esaurimento posti, saranno rispettate le norme anti-covid». Peccato che ci fossero almeno un centinaio di persone (come si vede nella foto in alto) e quasi nessuno indossasse una mascherina. Davvero volete rischiare per un “Covid party”?

Ultimo aggiornamento: 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA