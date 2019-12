Se la gavetta sui campetti vale più della teoria online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ti fai un giretto su internet e scopri una marea di nuove, intriganti opportunità di lavoro legate al mondo dello sport, del calcio in particolare. Corso per; corso per; corso per Addetto stampa sportivo; corso per; corso per Giornalista sportivo . Ce ne sono per tutti i gusti, e per tutte le tasche. Basta farsi due conti e capire che cosa si vuole fare da grandi. Accompagnati nel percorso formativo dall’eccitante prospettiva di diventare come uno di quelli che, sorridenti e incravattati, si vedono ogni giorno alla tv.Una prospettiva che spesso si trasforma in un miraggio perché – anche nel mondo dello, e del calcio in particolare - nessuno ti regala niente, anche se hai un pezzo di carta tra le mani. Perché, e non ce ne vogliano i professori dei corsi, la scuola vera si fa per strada, cioè sui campi. Dove si imparano i segreti e i trucchi del mestiere. Un corso ti aiuta a capire meglio la tecnica del lavoro, e sotto questo aspetto un insegnamento non fa mai male; ma nulla vale la gavetta, lo sbattere la faccia contro i problemi. Contro la realtà, che è quasi sempre diversa, molto diversa dalla teoria che si studia sui banchi online. Corsi e ricorsi della vita ...