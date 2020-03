Da Cartagena ad Amatrice quando finirà la quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando tutto questo sarà finito, quando la crisi del Covid-19 sarà superata, quando potremo salire su un aereo senza il timore di essere contagiati o di finire in quarantena, allora potremo riprendere a viaggiare e ci saranno cinque destinazioni da visitare se non lo abbiamo già fatto. O in cui ritornare. Dovremo andare a perderci, magari al tramonto tra i templi di Angkor Wat, in Cambogia, restando senza fiato e non solo per la fatica, da soli o con chi amiamo, ricordando i giorni dell’isolamento a casa. Dovremo passeggiare sul Malecon dell’Avana e poi volare a Cartagena de las Indias, in Colombia. Tra i palazzi con lo stile coloniale che in fondo ricordano l’Avana penseremo a quando, ogni giorno alle 18, eravamo fermi fissi al computer ad ascoltare il bilancio della Protezione civile sul numero dei contagiati. Dovremo, a qualsiasi età, entrare in una mega club di Ibiza, inebetirci con la musica e le luci, dimenticando le serate con Netflix. Ma potremmo anche semplicemente prendere la macchina, correre fino ad Amatrice, Accumoli, proseguire senza una meta nel cuore dell’Italia, tra paesi e piccoli borghi, constatando che sì, ancora sono lì, e il grande isolamento, necessario e importante, sarà finito. Succederà.