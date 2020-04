La scuola, le chat e le pulizie: il “mammo in quarantena”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono il papà di due bambine di I e III elementare, in cassa integrazione. Mia moglie lavora tutto il giorno fuori casa e tocca a me fare i compiti con loro. In questo mese e mezzo ho ristudiato il neolitico, il paleolitico, le frazioni, il corsivo minuscolo, il ciclo delle stagioni. E fosse solo quello...». Inizia così la lettera, diventata virale sul web di un “mammo in quarantena” che descrive in maniera (neanche troppo esagerata) le giornate di una famiglia ai tempi del coronavirus. Una «follia quotidiana», fatta di didattica online, pulizie e gestione dei figli, che una volta tanto non è vissuta da una mamma.Scrive il papà: «La casa è diventata un cumulo di macerie tra panni, pongo e giocattoli e le mie figlie stanno lentamente regredendo: sono perfettamente in grado di fabbricare armi per la caccia o accendere un fuoco (in salotto) ma convincerle a studiare diventa sempre più opera da delegato delle Nazioni Unite. E vogliamo parlare delle chat di classe? Si sono moltiplicate. Dobbiamo fare i professori e anche i programmatori informatici. Noi stiamo casa, certo, perché la salute viene prima di tutto. Ma alla salute mentale chi ci pensa? Trovate una soluzione anche per noi genitori, vi prego. E fatelo in fretta».