Coronavirus, lo chef cucina per i condomini e il palazzo festeggia le nozze d'oro: la riscoperta dei vicini di casa

Daniela fa la spesa per il nonnetto del secondo piano tutti i martedì. Alessandro, lo chef di via Panisperna, cucina per tutto il civico 77 e ogni sabato prepara l’aperitivo lasciando manicaretti nell’androne del palazzo. E che dire dei romantici dirimpettai di Fernando e Paola, gli sposini dell’Appio Latino, che ieri mattina hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio con una sorpresa indimenticabile: uno striscione appeso al balcone del palazzo di fronte per celebrare il loro amore senza età e pensare che qualcuno si era persino offerto di cantargli una serenata.

Che strano, l’isolamento imposto dal coronavirus ci ha reso in realtà molto meno soli. Vicini di casa con cui fino ad oggi ci si scambiava a malapena “buongiorno” e “buonasera”, sono diventati complici di questa strana normalità. Non più facce sconosciute, ma amiche. E così, quando sui balconi vestiti a festa risuonano musica e canti, Roberto e Margherita si ritrovano a ballare, Lucia si trucca per il belloccio del secondo piano e quello delle 18 è diventato ormai un appuntamento fisso. E chissà se, quando torneremo a correre nella frenesia della vita lì fuori, continueremo ad essere vicini anche per scelta.

