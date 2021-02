Ristoranti chiusi la sera, discoteche off limits, a casa entro le 10. Come riuscire a divertirsi lo stesso la notte a Roma con le regole imposte dal Covid? Un modo c’è. E tra i 20enni ormai è diventata una vera e propria moda. Basta affittare una camera d’albergo o qualche mini appartamento, preferibilmente in centro, per organizzare piccole feste private in barba ai divieti. In giro di offerte ce ne sono diverse: da Airbnb a siti di affitti brevi. E scovare i furbetti non è così facile (a meno che la reunion non si trasformi in party talmente chiassiosi da attirare l’attenzione dei vicini), perché in realtà apparentemente è tutto in regola e sui social non viene fatto trapelare nulla.

Venerdì scorso, ad esempio, ci ha pensato Edoardo, studente di 23 anni: un appartamento di 40 metri quadrati affittato a via della Scrofa per due giorni. Costo del divertimento? Ottanta euro a notte, da dividere in 8, per passare il weekend senza l’incubo del coprifuoco. E che dire del party organizzato a fine gennaio da Lele e Francesco? Hanno prenotato tre camere in un hotel 3 stelle del centro e sono finiti a passare la notte lì in 7. «Niente di memorabile, un po' di vino e qualche chiacchiera - racconta Lucia - Ma almeno il fine settimana riusciamo a stare insieme. Mascherine e tamponi? Non c'è bisogno, degli amici ti fidi».

