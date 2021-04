23 Aprile 2021

di Veronica Cursi

(Lettura 2 minuti)







Evviva si torna al ristorante! Sì, ma solo all’aperto. E con questa primavera da Polo Nord (la solita fortuna) vuol dire che si pasteggerà a vin brulè. Vabbè, almeno potremo cenare in tranquillità. Ah no, il coprifuoco rimane alle 22. Roba che a Roma in certe zone solo per il tempo che ci metti a parcheggiare vuol dire che entri, saluti, bevi il caffè e torni a casa. #Ioil22nonlovoglio, tuona il popolo social che si ribella contro il nuovo decreto che lascia invariato l’orario in cui si deve tornare a casa (almeno fino a metà maggio).

Coprifuoco, utile o no? E cosa comporta spostarlo alle 23? Ecco cosa dice la scienza

Nuovo decreto, coprifuoco resta (per ora) alle 22. Ok al Dl, ma la Lega si asterrà. Lo stato d'emergenza fino al 31 luglio

«Con il coprifuoco alle 22 tocca cenare alle 7: lo capite che così avete fatto vincere i brianzoli?», ironizza qualcuno. «Alle 22 da Roma in giù stiamo ancora digerendo il pranzo delle 15». C’è chi sintetizza: «Il coprifuoco alle 22 per chiunque abbia meno di 70 anni significa Lockdown». Qualcuno si arrende: «Dovrò “mandar giù” il termine Apericena che tanto mi faceva schifo». Altri la prendono con filosofia: «Ristoranti aperti e coprifuoco alle 22. Come quando ti regalano una vacanza ma nel pacchetto non è compreso l’hotel». E si fanno sentire anche i ristoratori: «Pensate che quando si chiude alle 22 si va a casa? Sapete quanto tempo ci vuole per ripulire tutto?». «Per rispetto a Cenerentola avrei puntato alle 24». Almeno ci sarebbe stato un lieto fine.