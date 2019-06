«Sdraiatevi e guardate il cielo»: i compiti (speciali) per le vacanze in una scuola di Roma

Ultimo aggiornamento: 08:46

Il cartellone è affisso nel corridoio della scuola materna Sanzio ai Colli Portuensi e accoglie i bimbi che oggi saluteranno la loro maestra per godersi l’estate. Se è vero che esiste anche una scuola di vita, la lista dei compiti delle vacanze di questi piccoli alunni ne è la riprova. Per loro la maestra non ha pensato, infatti, a libri di testo o di lettura ma ha dato altre istruzioni. Decisamente più speciali.«Cari bambini quest’estate sdraiatevi su un prato e guardate il cielo stellato», «imparate a riconoscere almeno due costellazioni», «vedete l’alba al mare», «fotografate conchiglie sulla spiaggia» e «visitate un posto mai visto prima». E ancora: «Respirate a pieni polmoni in mezzo a un bosco», «arrampicatevi sopra un albero» e «imparate a riconoscere almeno dieci specie diverse tra alberi, piante e fiori» Così, mentre continua l’eterno dibattito sulla necessità o meno di riempire le valigie dei ragazzi durante le vacanze, questa scuola dell’infanzia va controcorrente. Un’idea che rompe gli schemi tradizionali accolta tra gli applausi dei genitori e diventata subito virale sul web. «Perché la vita, così come la scuola, può essere davvero una buona insegnante». Parola di maestra.veronica.cursi@ilmessaggero.it