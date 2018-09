Casual, stile college o da skater: come mi vesto il primo giorno di scuola?

di Veronica Cursi

Conto alla rovescia per l’inizio della scuola e tra le domande che rimbalzano nelle chat dei ragazzi ce n’è una che più di tutte preoccupa gli studenti: «Come mi vesto il primo giorno?» Perché l’abito non farà il monaco d’accordo, ma la prima impressione conta. Soprattutto se iniziano le medie o il liceo.



Qual è il dress code giusto? Casual, skater, rock o hipster? Sui siti specializzati, da ScuolaZoo a Skuola.net, tra gli argomenti più cliccati ci sono proprio i consigli sul look da adottare. Non troppo nerd ma neanche troppo scollati, bocciato l’abbigliamento da spiaggia e soprattutto bandito il look succinto da discoteca. E fondamentale: seguite alla lettera il Regolamento d’istituto per non incorrere in sanzioni disciplinari. Se poi avete la divisa, meglio così: una preoccupazione in meno.



Non ti piace osare? Vai sul classico: jeans, t-shirt e sneakers. Oppure stile college, gonna a pieghe e camicetta bon ton. Se invece sei più rock, punta sul total black, gonna lunga o abito nero. E per lui? Jeans e polo. O magari un look da skater con maglie oversize, jeans stretti, felpe con il cappuccio. Da evitare: gonne corte, trucco pesante, ciabatte, maglie con scritte volgari. E soprattutto siate voi stessi, quello conta più di tutto.

