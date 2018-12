Come sopravvivere in casa alla sosta del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il countdown è già cominciato. Obiettivo: arrivare sani e salvi, o quantomeno con i minor danni possibili, a sabato 19 gennaio. Giorno in cui ricomincerà il campionato di calcio, andato in letargo per la sosta invernale. Da oggi a quel 19, per il marito-(tele)tifoso sarà una battaglia continua per sopravvivere contro il sabato al cinema, la domenica a pranzo da mamma, il salto all’Ikea per vedere quel mobiletto che starebbe tanto bene in bagno, un saluto agli zii che non li vediamo mai, la pizza con gli amici del liceo, la passeggiata al Gianicolo che d’inverno è così romantico e “rotture” affini.Insomma, contro tutte quelle cose che tua moglie ti chiede ogni week end da mesi e che tu, in nome del “Ci sono le partite in tv, andremo un’altra volta”, hai sempre rinviato. Un impegno durissimo, a ben vedere. Per un giorno potrai appellarti alla diretta tv delle partite di Coppa Italia, ma il rischio della Befana con vasca in Centro e capatina a piazza Navona ci sta tutto. Perché per Natale ti sei salvato con il boxing day, hai dribblato anche il turno di campionato di fine anno con l’abilità di un giocoliere ma adesso hai finito i bonus e qualcosa devi concedere. A meno che non ti butti sulla Premier League, ma in questo caso potrebbe scattare il foglio di via. Obbligatorio.