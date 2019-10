All’università per diventare influencer come la Ferragni

All’università per diventare come Chiara Ferragni. Perché se il sogno di molti ragazzi di oggi - fatevene una ragione - è diventare una star del web, per riuscire a fare in modo che diventi anche un lavoro bisogna studiare. Nasce così il primo corso di laurea per influencer. A lanciarlo è l’università eCampus: un percorso di studi triennale nella facoltà di Scienze della comunicazione che ha come obiettivo quello di formare i protagonisti di Instagram che guideranno gusti e mode del futuro. Incredibile? Non proprio.

Negli ultimi due anni, infatti, secondo una statistica di Brandmanic (società spagnola che studia il mercato del web) gli influencer pagati per il lavoro sui social sono aumentati del 6,4%. Quello dell’influencer è diventato un vero e proprio business e sono sempre di più le aziende che si affidano a persone con molti followers sui social per farsi pubblicità. Ma attenzione, perché non basta solo uno smartphone e qualche selfie: serve anche una formazione specifica. Il corso di laurea prevede infatti un piano di studi a tutti gli effetti: si va dall’informatica alla psicologia, dal diritto dell’informazione al linguaggio dei mezzi audiovisivi. Perché influencer non si nasce, ma ci si può diventare. Che vi piaccia o no.



