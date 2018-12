Cercasi Roscio disperatamente: una strada lancia l’sos per un micio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In via Crispi, tutti lo chiamavano Red o il Roscio. Era il gatto di strada, uno degli ultimi due sopravvissuti di una colonia felina di zona, adottato dal personale di una bisteccheria molto conosciuta, che si trova proprio al centro della via. Era, perché dal 23 novembre, di Roscio si sono perse le tracce. Complice forse un acquazzone che, quella notte si è abbattuto su Roma, il gatto potrebbe essersi allontanato per cercare riparo. Un evento più unico che raro, perché quella strada era la sua casa. Tutti lo conoscono e lo ricordano con affetto.Amava passare le giornate sdraiato sulle sedie di fronte al locale, mentre la sera “salutava” gli ospiti del ristorante, sperando sempre in qualche “omaggio” gastronomico. Dispensava coccole a tutti, era molto affettuoso, anche se all’inizio un po’ guardingo. Per avvicinarlo bisognava essere pazienti: superata la barriera della normale diffidenza, Roscio poi regalava fusa e bacini. Adesso, c’è una strada in pensiero per lui. All’Ama non risultano – da un controllo effettuato da chi lo sta cercando – ritrovamenti di gatti morti. Forse qualcuno lo ha adottato. Ma l’appello di Lucia, che ha tappezzato il quartiere di manifesti, è semplice e comprensibile «Se lo avete preso, fateci almeno sapere che sta bene» (chiamando il 3471444943).marco.pasqua@ilmessaggero.it