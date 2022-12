Sabato 17 Dicembre 2022, 08:42

Telefoneremo in aereo. Porteremo in cabina bottiglioni di liquidi. E non dovremo affannosamente togliere il tablet o il computer dallo zainetto per i controlli sicurezza. Stando alle anticipazioni che rimbalzano sia da Bruxelles sia da Londra i prossimi anni - tra il 2023 e il 2024 - potrebbero cambiare in modo marcato i nostri voli. Primo step: la commissione europea ha aperto alla possibilità di consentire la diffusione del segnale 5G all’interno degli aerei. Saranno assegnate le frequenze alle compagnie, chi vorrà potrà telefonare o navigare in volo.

Difficilmente succederà prima del 2024, ma preparate i tappi per le orecchie. La seconda possibile innovazione è stata annunciata nel Regno Unito: il governo, entro metà del 2024, negli aeroporti principali ha disposto l’installazione di scanner 3D di ultima generazione, che consentiranno, rapidamente, di controllare in modo approfondito i bagagli. Secondo la Bbc questo consentirà di cambiare la regola sui liquidi: oggi il massimo accettato è di 100 ml, «si arriverà a due litri».

Inoltre «i passeggeri non dovranno rimuovere gli articoli elettronici dai bagagli ai controlli». E prima di quanto pensiamo in aeroporto avremo altre innovazioni, come i controlli documenti semplicemente con la biometria o i taxi volanti elettrici.