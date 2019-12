Salvato dal canile degli orrori: Forrest ora aspetta un “regalo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle porte di Roma, a Palestrina, c’è stato, fino a poche settimane fa, un canile abusivo che continuava a ricevere e ad ospitare cani in condizioni disperate. Una situazione nota alle Guardie Zoofile Norsaa, che qui sono intervenute pochi giorni fa, su disposizione della Procura di Palestrina. Ed è sempre qui che – tra escrementi e rifiuti di ogni genere, in un quadro da horror – hanno trovato Forrest. Ridotto a pelle e ossa, costretto a vivere in un box fatiscente e sporco, senza cibo né acqua, e gli occhi scavati deve lottare per sopravvivere.Era arrivato in quel lager dal canile di Palermo: uno dei tanti animali sbarcati a Palestrina per mano di persone senza scrupoli, che lo hanno consegnato nelle mani di un maltrattatore. E non è stato l’unico salvato dagli Animalisti italiani in quella struttura: nonno Ghost, Airon, otto gatti, tutti recuperati dal volontari da quel posto che non dovrebbe esistere. Altri animali, che erano ospitati lì, sono spariti: nessuno sa dove siano stati portati, anche se il dubbio atroce è che possano essere stati uccisi. Adesso Forrest e gli altri aspettano il più bel regalo di Natale che possano mai ricevere: l’amore di una famiglia, disposta ad aprirgli le porte delle loro case (per informazioni: emanuela.bignami@animalisti.it).marco.pasqua@ilmessaggero.it